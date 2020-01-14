2020-01-14T11:27:18+03:00
Происшествия

Полицейские разыскивают мужчину, который ограбил человека перед банкоматом в Братске

Оперативники разыскивают свидетелей этого преступления
Анна ПОПОВА
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Полицейские разыскивают мужчину, который ограбил человека перед банкоматом в БратскеПолицейские разыскивают мужчину, который ограбил человека перед банкоматом в БратскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полицейские из Братска расследуют дерзкое похищение денег, которое произошло прямо перед терминалом в операционном зале одного из банков. Накануне мужчина пришел туда и заметил, что кто-то снял со своей банковской карты кругленькую сумму - 14 тысяч рублей. Злоумышленник проследил за владельцем денег и, как только тот отвернулся, забрал их себе, после чего поспешил скрыться.

- Оперативники подозревают, что к ограблению может быть причастен 40-летний мужчина, который находился в операционном зале банка как раз во время совершения преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские разыскивают свидетелей этого ограбления. Они призывают всех, кто что-то знает об этом преступлении, обратиться в отдел полиции номер 1 в Братске, или позвонить по телефону доверия МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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