14 Янв. 2020 2020-01-14T12:27:45+03:00

Прогноз на неделю: цены на нефть, доллар и золото будут плавно снижаться после обострения отношений между США и Ираном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Покупатели доллары и евро, вероятнее всего, увидят обе валюты на еще более низких уровнях. На несколько недель движение доллара в сторону укрепления может остановиться из-за роста в декабре-январе, а также цен нефтяных котировок, держащих планку ниже 65 долларов.

- Цены на нефть на прошлой неделе взлетели на фоне обострения отношений между США и Ираном, - рассказывает ИА News.ru. - Однако, инвесторы быстро поняли, что войны пока не будет. Поэтому котировки упали на 10% и продолжают снижаться.

Участникам рынка золота в ближайшие дни предстоит столкнуться с изменением цены. Техническая картина пока подтверждает подобный сценарий: 13-14 января котировки золота могут вернуться к максимумам немногим выше $1563 за унцию, но после этого их будет ожидать небольшое падение.

ИСТОЧНИК KP.RU