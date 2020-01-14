Незаконно установленный рекламный баннер демонтировали в Иркутске

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:16:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске неподалеку от театра кукол снесли рекламную конструкцию. По закону такой баннер должен быть расположен в специально оборудованном месте. Эта же конструкция стояла прямо посередине тротуара и мешала пешеходам свободно пройти по улице. В декабре 2019 года специалисты заметили это нарушение и призвали хозяина рекламной площади убрать ее, однако он так этого и не сделал.

- Поскольку собственник баннера отказался самостоятельно демонтировать его, это пришлось делать в рамках муниципального контракта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, - После он будет обязан компенсировать все затраты по демонтажу конструкции.

В 2019 году в Октябрьском округе убрали более 2500 рекламных вывесок, которые были установлены с нарушениями. Специалисты обращают внимание на их высоту, ширину и цветовое оформление и следят за тем, чтобы все баннеры выглядели одинаково и не ухудшали облик города.

ИСТОЧНИК KP.RU