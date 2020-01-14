2020-01-14T14:02:29+03:00
Происшествия

Копал 15 минут: в Иркутске задержали мужчину, который искал закладку во дворе дома

Поймать его помог местный житель, который следил за парнем из окна дома
Виктория ГЕРКО
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Копал 15 минут: в Иркутске задержали мужчину, который искал закладку во дворе дома.Копал 15 минут: в Иркутске задержали мужчину, который искал закладку во дворе дома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание одного из жителей Иркутска привлек странный молодой человек. Прямо под его окнами на улице Лесная неизвестный парень уже 15 минут копал землю лопатой. Было понятно – точно что-то ищет. Да и вел он себя очень странно: оглядывался и как будто куда-то спешил.

- Местный житель позвонил в полицию. Во дворе сотрудники Росгвардии решили поговорить с подозрительным мужчиной и выяснить, что же он все-таки ищет, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. - Тот занервничал и начал вести себя неадекватно. Полицейские попросили его выложить все из карманов на капот машины. Мужчина вытащил подозрительные свертки.

На место происшествия вызвали оперативная группа. У задержанного изъяли свертки и отправили их на экспертизу, чтобы определить, обладают ли они наркотическим эффектом. Самого мужчину доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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