Копал 15 минут: в Иркутске задержали мужчину, который искал закладку во дворе дома
Внимание одного из жителей Иркутска привлек странный молодой человек. Прямо под его окнами на улице Лесная неизвестный парень уже 15 минут копал землю лопатой. Было понятно – точно что-то ищет. Да и вел он себя очень странно: оглядывался и как будто куда-то спешил.
- Местный житель позвонил в полицию. Во дворе сотрудники Росгвардии решили поговорить с подозрительным мужчиной и выяснить, что же он все-таки ищет, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. - Тот занервничал и начал вести себя неадекватно. Полицейские попросили его выложить все из карманов на капот машины. Мужчина вытащил подозрительные свертки.
На место происшествия вызвали оперативная группа. У задержанного изъяли свертки и отправили их на экспертизу, чтобы определить, обладают ли они наркотическим эффектом. Самого мужчину доставили в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU