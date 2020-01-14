2020-01-14T14:28:11+03:00
Общество

Больше 30 тысяч рублей: владельца СТО оштрафовали за загрязнение окружающей среды в Иркутске

Рядом с автосервисом находились больница и жилые дома, которые подвергались опасности
Виктория ГЕРКО
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Больше 30 тысяч рублей: владельца СТО оштрафовали за загрязнение окружающей среды в Иркутске. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области.Больше 30 тысяч рублей: владельца СТО оштрафовали за загрязнение окружающей среды в Иркутске. Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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Ртутные ламы, свинцовые аккумуляторы, автомобильные масла. Это далеко не полный список того, что было найдено около одной из СТО Иркутска на улице Франк-Каменецкого. Рядом с автосервисом не было никаких специальных баков для утилизации опасных отходов. А о том, что нужно их вывозить утилизировать, хозяин, видимо, и думать не хотел.

- Прокуратура Куйбышевского района вместе со специалистом службы охраны природы Иркутской области проверила территорию около автосервиса, - сообщает ИА Байкал24. – На владельца СТО завели 2 административных дела: за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и за сокрытие экологической информации.

Предпринимателя оштрафовали на 34 тысячи рублей. Кроме того, автосервис находился рядом с больницей и жилыми домами. Оказывается, хозяин вредил не только окружающей среде, но и местными жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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