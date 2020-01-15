2020-01-15T07:52:04+03:00
Происшествия

Исчез полгода назад: в Братске разыскивают пропавшего Алексея Краснова

С 15 августа прошлого года о мужчине ничего не известно
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
В Братске разыскивают пропавшего Алексея Краснова.В Братске разыскивают пропавшего Алексея Краснова.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Житель Центрального района Братска, 35-летний Алексей Краснов, 15 августа 2019 года ушёл из садово-огороднического товарищества «Заря» в дачном посёлке Комсомольский и пропал. Уже полгода о нем ничего не известно ни родственникам, ни полиции. Стражи порядка ведут поиски пропавшего, пока, правда, безрезультатно. Они обращаются за помощью к жителям Иркутской области.

- Полиция просит помочь в розыске пропавшего братчанина Алексея Краснова, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. – О его местонахождении с августа прошлого года нет никаких сведений.

Полиция озвучивает приметы пропавшего мужчины: возраст 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлые. Об одежде, в которой был Алексей Краснов в момент исчезновения, ничего не сообщается.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию Братска.

Куда обращаться: г. Братск, ул. Янгеля, 161 «г», либо по телефонам: дежурная часть – 8 (3953) 41-20-03, группа розыска – 8-964-755-21-77; 8-914-942-82-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Слюдянке задержали автомобилистов с признаками наркотического опьянения
Исчез полгода назад: в Братске разыскивают пропавшего Алексея Краснова
Неизвестным веществом отравились шесть жителей Тайшета
Сергей Сокол примет участие в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию
За разглашение сведений о клиентах уволили сотрудниц одного из банков Иркутска
Смертельное ДТП в Улан-Удэ: Hyundai Solaris врезался в столб
Вез пассажиров по маршруту: автобус ПАЗ сгорел в Иркутске
Спустя 2 месяца – домой: четверняшек выписали из роддома в Улан-Удэ
Прогноз погоды 15 января в Иркутске: днем до -12
Иркутский футболист Иван Хлебородов покинул воронежский «Факел»
Пенсионерка погибла под колесами трамвая в Иркутске: полицейские ищут свидетелей трагедии
Больше 30 тысяч рублей: владельца СТО оштрафовали за загрязнение окружающей среды в Иркутске
Копал 15 минут: в Иркутске задержали мужчину, который искал закладку во дворе дома
Незаконно установленный рекламный баннер демонтировали в Иркутске
Продали лес на 9 миллионов рублей: на министерство лесного комплекса Иркутской области возбуждено уголовное дело
Парковка на улице Фаворской в Иркутске будет запрещена с 1 февраля
Прогноз на неделю: цены на нефть, доллар и золото будут плавно снижаться после обострения отношений между США и Ираном
Полицейские разыскивают мужчину, который ограбил человека перед банкоматом в Братске
Иркутянин вернул женщине кошелек, пропажи которого она даже не заметила
Следственный комитет перехватил переписку бывшего полковника Захарченко с возможными покровителями
Из Иркутска чаще всего летают в Москву, Новосибирск и Пекин
132 купели оборудовали в Иркутской области для купания и забора святой воды на Крещение
Трамвай насмерть сбил пенсионерку на улице Декабрьских Событий в Иркутске
Компьютерную технику и мультимедийное оборудование передала Торгово-промышленная палата в школу Нижнеудинского района
Любитель скоростной езды из Иркутской области оплатил штрафы на 75 тысяч рублей
Хотела сбыть крупную партию наркотиков: ангарчанке грозит пожизненное заключение
Зимние юношеские Олимпийские игры: 14 января керлингисты из Иркутска играют с командой Польши
Следственный комитет Иркутской области проверит общежития ИВВАИУ
Прогноз погоды 14 января в Иркутске: сегодня без осадков