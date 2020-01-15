Исчез полгода назад: в Братске разыскивают пропавшего Алексея Краснова

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:52:04+03:00

С 15 августа прошлого года о мужчине ничего не известно

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Житель Центрального района Братска, 35-летний Алексей Краснов, 15 августа 2019 года ушёл из садово-огороднического товарищества «Заря» в дачном посёлке Комсомольский и пропал. Уже полгода о нем ничего не известно ни родственникам, ни полиции. Стражи порядка ведут поиски пропавшего, пока, правда, безрезультатно. Они обращаются за помощью к жителям Иркутской области.

- Полиция просит помочь в розыске пропавшего братчанина Алексея Краснова, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. – О его местонахождении с августа прошлого года нет никаких сведений.

Полиция озвучивает приметы пропавшего мужчины: возраст 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлые. Об одежде, в которой был Алексей Краснов в момент исчезновения, ничего не сообщается.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию Братска.

Куда обращаться: г. Братск, ул. Янгеля, 161 «г», либо по телефонам: дежурная часть – 8 (3953) 41-20-03, группа розыска – 8-964-755-21-77; 8-914-942-82-57.

ИСТОЧНИК KP.RU