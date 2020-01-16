2020-01-16T10:44:32+03:00
Происшествия

Мошенники оформили на пенсионерку из Иркутской области кредит на 142 тысячи рублей

Все, что требовалось от женщины, это сказать пин-код из СМС-сообщения
Виктория ГЕРКО
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Мошенники оформили на пенсионерку из Иркутской области кредит на 142 тысячи рублей.Мошенники оформили на пенсионерку из Иркутской области кредит на 142 тысячи рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомолка» не раз писала о том, как доверчивые люди попадаются на удочку мошенников, выдающих себя за сотрудников банка. В этот раз жертвой стала 57-летняя жительница Слюдянки. Она помогла аферистам оформить на себя кредит, сказав код из СМС.

- Потерпевшей позвонила лже-сотрудница банка, где у нее было открыто два счета. Аферистка сообщила, что кто-то пытается взять онлайн-кредит от имени женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Злоумышленница пыталась убедить пенсионерку, что это мошенники. Чтобы остановить их, нужно продиктовать пин-код из СМС, что она и сделала.

На счет потерпевшей поступила крупная сумма денег. После этого у женщины полностью пропали сомнения, что ее обманывают. Аферистка заверила - решить проблему просто, Нужно перевести деньги обратно. Не прерывая разговор, пенсионерка отправила ей сначала 120 тысяч рублей, а через сутки еще 22 тысячи.

- О том, что ее обманули, пенсионерка узнала через месяц, когда ей позвонили настоящие сотрудники банка с требованием сделать первый взнос по кредиту, - пояснили в пресс-службе ведомства. – А в полицию женщина обратилась только спустя три месяца.

На такую же удочку попалась и другая жительница Слюдянки. Ей тоже позвонили аферисты и сказали, что оплата по кредиту поступила на счет другого человека. Чтобы вернуть деньги нужно было сказать пин-код из СМС. Когда со счета списали 32 тысячи рублей, женщина поняла, что ее обманули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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