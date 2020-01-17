17 Янв. 2020 2020-01-17T09:58:50+03:00

Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Полицейские Иркутской области обезвредили банду черных лесорубов, которая пыталась нарушить закон. Как выяснило следствие, преступники вырубали древесину, а затем планировали незаконно отправить ее за границу. Всего им удалось подготовить 35 тысяч кубометров нелегально вырубленного леса. Заработать злоумышленники на этом могли прилично – 50 миллионов рублей.

- По предварительной версии, организатором банды был предприниматель из Зимы. Действовал он вместе с наемным рабочим и юристом из фирмы, которая принадлежала ему, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще одного участника задержали в Забайкальском крае недалеко от государственной границы.

Во время обыска сотрудники полиции нашли лесозаготовительную технику на сумму около 30 миллионов рублей и внедорожники премиум-класса. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Один из преступников находится под подпиской о невыезде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что предварительное расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU