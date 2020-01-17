2020-01-17T09:58:50+03:00
Происшествия

Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей

Для отправки преступники подготовили 35 тысяч кубометров древесины
Виктория ГЕРКО
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Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей.Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские Иркутской области обезвредили банду черных лесорубов, которая пыталась нарушить закон. Как выяснило следствие, преступники вырубали древесину, а затем планировали незаконно отправить ее за границу. Всего им удалось подготовить 35 тысяч кубометров нелегально вырубленного леса. Заработать злоумышленники на этом могли прилично – 50 миллионов рублей.

- По предварительной версии, организатором банды был предприниматель из Зимы. Действовал он вместе с наемным рабочим и юристом из фирмы, которая принадлежала ему, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще одного участника задержали в Забайкальском крае недалеко от государственной границы.

Во время обыска сотрудники полиции нашли лесозаготовительную технику на сумму около 30 миллионов рублей и внедорожники премиум-класса. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Один из преступников находится под подпиской о невыезде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что предварительное расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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