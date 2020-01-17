2020-01-17T11:50:12+03:00
Общество

За драку в кафе депутат думы из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей

Избранник народа стал инициатором потасовки с гостем заведения
Виктория ГЕРКО
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За драку в кафе депутат думы из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей.За драку в кафе депутат думы из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Отдых в ресторане для одного из депутата Думы из Нижнеудинска закончился уголовным делом. Чиновник находился в кафе, когда между ним и гостем возникли разногласия. Разойтись мирно или решить конфликт словами не получилось. Избранник народа и мужчина устроили драку. Как позже выяснило следствие, инициатором драки был представитель власти.

- В драке пострадавший мужчина получил челюстно-лицевую травму, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. – Конфликт попал на камеры видеонаблюдения, в том числе и драка между депутатом и гостем кафе.

На чиновника завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Его передали в мировой суд, где было решено, что избранник народа виновен. Депутату назначили наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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