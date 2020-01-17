Пассажирские поезда дальнего следования задерживаются на участке от Нижнеудинска до Слюдянки

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:57:06+03:00

Поезда в Москву и Владивосток, проходящие через Иркутск, опоздают на конечные станции

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В Иркутской области на участке Восточно-Сибирской железной дороги от Нижнеудинска до Слюдянки сегодня была задержка поездов. Пассажирам, уезжающим со станций Приангарья в Иркутск, Москву, Читу и Владивосток, пришлось ждать прибытия и отправления своих поездов от полутора до трех часов.

- Причиной задержки стали технические неполадки, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Задерживались как местные поезда, курсирующие по Иркутской области, так и поезда дальнего следования. Например, поезд сообщением Усть-Илимск – Иркутск прибыл в областной центр с опозданием в три часа. Пассажиры поезда Тайшет – Иркутск приехали на конечную станцию почти на полтора часа позже запланированного времени.

В пути еще находятся поезда сообщением Москва – Владивосток, Омск – Владивосток, Москва – Чита и Владивосток – Москва. Они тоже задерживаются от 1 часа 26 минут до 3 часов 12 минут, но, как уверяют железнодорожники, специалисты предпринимают все необходимое для скорейшего ввода пассажирских поездов в график.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов».

ИСТОЧНИК KP.RU