В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера
Летом прошлого года на улице Баррикад недалеко от дома №153 нашли тело 62-летнего мужчины. Убийство совершили в безлюдном месте, но уйти незамеченными возможным преступникам не удалось. Они попали на камеры наружного наблюдения, которые были установлены недалеко от места преступления.
- Следственный комитет возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается, - сообщает ИА Байкал24. – Подозреваемых двое. Теперь их разыскивает полиция.
Даем их приметы. Одному из мужчин на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы светлые – сзади удлиненные. Был одет в светлую футболку и светлые брюки. Приметы другого подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет с светлые шорты и футболку.
Если кто-то узнал своих знакомых на видео или обладаете какой-то информацией о том, где находятся подозреваемые, просим сообщить в полицию.
Сотрудники полиции разыскивают возможных убийц 62-летнего пенсионера.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU