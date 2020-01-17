2020-01-17T14:28:15+03:00
Происшествия

В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера

Разыскиваемые попали на камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления [видео]
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера.В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Летом прошлого года на улице Баррикад недалеко от дома №153 нашли тело 62-летнего мужчины. Убийство совершили в безлюдном месте, но уйти незамеченными возможным преступникам не удалось. Они попали на камеры наружного наблюдения, которые были установлены недалеко от места преступления.

- Следственный комитет возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается, - сообщает ИА Байкал24. – Подозреваемых двое. Теперь их разыскивает полиция.

Даем их приметы. Одному из мужчин на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы светлые – сзади удлиненные. Был одет в светлую футболку и светлые брюки. Приметы другого подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет с светлые шорты и футболку.

Если кто-то узнал своих знакомых на видео или обладаете какой-то информацией о том, где находятся подозреваемые, просим сообщить в полицию.

Сотрудники полиции разыскивают возможных убийц 62-летнего пенсионера.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске
В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера
Пассажирские поезда дальнего следования задерживаются на участке от Нижнеудинска до Слюдянки
За драку в кафе депутат из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей
Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал послание Владимира Путина
Здание склада горит в Свердловском районе Иркутска
Роспотребнадзор: на Крещение категорически запрещено купаться брать воду в двух иорданях Иркутской области
Керлингисты из Иркутска завоевали для России бронзу Олимпийских юношеских игр в Швейцарии
Передал взятку следователю: посредника - сотрудника ДПС - лишили свободы на 3 года в Иркутской области
Долги по зарплате в 1.3 миллиона руб. выплатили работниками в Киренском районе Иркутской области
Пассажир лодки на Байкале получил перелом позвоночника: суд признал виновным судоводителя
От Солнечного до Волжской: новый автобусный маршрут появится в Иркутске
Прогноз погоды 17 января в Иркутске: днем в городе без осадков
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду всухую обыграл челябинский «Челмет»
Зашел в магазин за продуктами: полицейский из Иркутской области задержал грабителя на месте преступления
Парковка на перекрестке улиц Российской и Степана Разина будет запрещена с 3 февраля
Из Иркутска за границу: в какие страны чаще всего улетают сибиряки и откуда прилетают к нам
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества
Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области
Мошенники оформили на пенсионерку из Иркутской области кредит на 142 тысячи рублей
Фальшивые пятитысячные купюры распространяют по Ангарску
Меняем собак на электроэнергию: иркутский зоопарк продает щенков Сиба-ину, чтобы заплатить за ЖКХ
Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу
СММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублей