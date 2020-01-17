17 Янв. 2020 2020-01-17T14:28:15+03:00

В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Разыскиваемые попали на камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления [видео]

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Летом прошлого года на улице Баррикад недалеко от дома №153 нашли тело 62-летнего мужчины. Убийство совершили в безлюдном месте, но уйти незамеченными возможным преступникам не удалось. Они попали на камеры наружного наблюдения, которые были установлены недалеко от места преступления.

- Следственный комитет возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается, - сообщает ИА Байкал24. – Подозреваемых двое. Теперь их разыскивает полиция.

Даем их приметы. Одному из мужчин на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы светлые – сзади удлиненные. Был одет в светлую футболку и светлые брюки. Приметы другого подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет с светлые шорты и футболку.

Если кто-то узнал своих знакомых на видео или обладаете какой-то информацией о том, где находятся подозреваемые, просим сообщить в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/755253" frameborder="0"></iframe> Сотрудники полиции разыскивают возможных убийц 62-летнего пенсионера.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU