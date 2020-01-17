2020-01-17T15:10:04+03:00
Происшествия

Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске

Диана Шелихова исчезла 30 декабря 2019 года
Виктория ГЕРКО
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Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске.Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Конец года для семьи Дианы Шелиховой из Братска закончился несчастьем. Женщина пропала за день до Нового года - 30 декабря. Она вышла из дома по улице Наймушина и до настоящего времени о том, где она находится ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. Женщина выглядит на свой возраст - 41 год, рост 165 сантиметров. Крупное телосложение. Волосы темно-русые, стрижка «каре». Когда она вышла из дома, была одета в вязаную шапку белого цвета, черный полушубок с капюшоном, черные лосины и зимние сапоги до колен черного цвета.

Сейчас Диану Шелихову разыскивает полиция. Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просим сообщить в отдел полиции Братска или позвонить в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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