17 Янв. 2020 2020-01-17T15:10:04+03:00

Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Конец года для семьи Дианы Шелиховой из Братска закончился несчастьем. Женщина пропала за день до Нового года - 30 декабря. Она вышла из дома по улице Наймушина и до настоящего времени о том, где она находится ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. Женщина выглядит на свой возраст - 41 год, рост 165 сантиметров. Крупное телосложение. Волосы темно-русые, стрижка «каре». Когда она вышла из дома, была одета в вязаную шапку белого цвета, черный полушубок с капюшоном, черные лосины и зимние сапоги до колен черного цвета.

Сейчас Диану Шелихову разыскивает полиция. Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просим сообщить в отдел полиции Братска или позвонить в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU