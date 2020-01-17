Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске
Конец года для семьи Дианы Шелиховой из Братска закончился несчастьем. Женщина пропала за день до Нового года - 30 декабря. Она вышла из дома по улице Наймушина и до настоящего времени о том, где она находится ничего неизвестно.
В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. Женщина выглядит на свой возраст - 41 год, рост 165 сантиметров. Крупное телосложение. Волосы темно-русые, стрижка «каре». Когда она вышла из дома, была одета в вязаную шапку белого цвета, черный полушубок с капюшоном, черные лосины и зимние сапоги до колен черного цвета.
Сейчас Диану Шелихову разыскивает полиция. Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просим сообщить в отдел полиции Братска или позвонить в дежурную часть.
ИСТОЧНИК KP.RU