Сергей Сокол вручил ключи от патрульных автомобилей для Госавтоинспекции Иркутской области

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:58:04+03:00

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Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вручения ключей от патрульных автомашин для Госавтоинспекции области. Переоснащение автопарка дорожной полиции стало самым масштабным за последние 10 лет. Всего было закуплено 156 автомобилей. Новый транспорт поступит во все подразделения МВД области.

- Для Иркутской области 2019 год был очень непростым. Нас всех испытало на прочность самое масштабное за всю историю Приангарья наводнение. Кроме того, состоялось множество общественно-политических, спортивных и культурных мероприятий. И везде, благодаря вашей добросовестной работе, обеспечивался надлежащий порядок, – подчеркнул Сергей Сокол.

Спикер также отметил, сотрудники управления МВД являются активными участниками законотворческих процессов, заседаний постоянных комитетов и комиссий областного парламента, их предложения находят свое закрепление в принимаемых депутатами правовых актах.

По словам начальника ГУ МВД России по Иркутской области Андрея Калищука, Приангарье входит в пятерку регионов по уровню активности участия полицейских в мероприятиях по охране порядка, а также в урегулировании сезонных ситуаций, связанных с пожарами и паводками. Регион занимает 14 место по России по уровню преступности. За прошлый год было раскрыто более 23 тыс. преступлений, более 4 тыс. из которых были признаны тяжкими и особенно тяжкими. В целом отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в алкогольном опьянении.

Сергей Сокол также вручил благодарности председателя Заксобрания отличившимся сотрудникам полиции Приангарья за активную работу в обеспечении правопорядка и безопасности жителей Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU