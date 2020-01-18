18 Янв. 2020 2020-01-18T07:17:35+03:00

Приставы арестовали Hyundai Starex, за рулем которого должник по алиментам приехал на прием, и на следующий день он заплатил по счетам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И уже на следующий день он выплатил своим детям 180 тысяч рублей

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Горе-отцов, которые, будучи в разводе с матерями своих детей, не платят им им алиментов, убеждениями не возьмешь. Они сами хорошо знают, что бывшей семье надо помогать,но не делают этого. Однако арест имущества влияет на них так как надо. И больнее всего оказывается, если отобрать у водителя машину. Чтобы забрать свою "ласточку", он найдет и деньги для детей.

Правоту этого утверждения в очередной раз доказали в Иркутске. Житель областного центра постоянно ссылался на нехватку средств и двум своим детям, 12 и 14 лет, не помогал.

- Накопившаяся сумма долга составила более 180 тысяч рублей, - сообщают в УФССП по Иркутской области. - Неплательщик каких-либо мер к исполнению долговых обязательств не предпринимал, ссылаясь на отсутствие постоянного заработка и недостаточность денежных средств, получаемых им от работы вахтовым методом. Более того, должник скрывал свое место жительства.

Пристав вызвал его на прием. Мужчина приехал - на минивэне Hyundai Starex, за рулем. И тут произошло то, что должно было произойти. Автомобиль арестовали и домой должник ушел пешком. Чтобы не становиться пешеходом, иркутянин уже на следующий день оплатил долг по алиментам полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU