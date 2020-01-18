МЧС предупреждает: на Иркутскую область надвигается сильная метель, надо быть осторожнее на дорогах

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:45:33+03:00

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Метеорологи об этом предупреждали заранее. С запада на Иркутскую область идет холодный фронт. Дело, в общем-то, обычное для января. Но приносит с собой снег и сильные метели. Надо быть осторожнее, особенно тем, кто в пути.

"Наступление" метели начнут с Тайшета и Нижнеудинска. Уже через пару часов на западе области будет хозяйничать сильный ветер до 20 м\с, пойдет снег. А 19 января здесь похолодает до -25. Настоящее Крещение.

Днем 19 января небольшой снег с порывистым ветром, иногда до 20 м\с, дойдет до центральных районов области. Что касается Иркутска, то в областном центре в Крещение будет достаточно тепло: -11...-17, хотя ожидается также ветер с небольшими порывами и снег. На юге Бакала снег с порывами до 24 м\с, температура местами понизится до -30.

- При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, снижении видимости на дорогах, а также в обрыве воздушных линий электропередачи и связи, - предупреждает ГУ МЧС по Иркутской области. - При поломке транспортного средства в пути необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, а выходя из автомобиля необходимо оставаться в зоне видимости.В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информируйте пожарно-спасательную службу МЧС России, позвонив на единый номер 101.

ИСТОЧНИК KP.RU