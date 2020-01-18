2020-01-18T14:37:40+03:00
Экономика

Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ

За прошедшую неделю его стоимость упала только в Ханты-Мансийске
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ.Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Для всех автомобилистов да и не только стоимость топлива - больная тема. От этого зависит, во сколько обойдется поездка. От этого зависит стоимость продуктов на полках магазинов - ведь их надо туда еще доставить. Росстат ведет постоянное наблюдение за ценами на бензин.

- За неделю в 14 центрах регионов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин, - отмечают аналитики Росстата. - Более всего он подорожал в Улан-Удэ – на 0,5%. А снижение цен зафиксировано только в Ханты-Мансийске – на 1,4%.

По табличке цен видно - чем дальше на восток, тем стоимость топлива выше. И, похоже, расположение крупных нефтеперерабатывающих заводов на это ровно никак не влияет. По последним данным, в Иркутске самые высокие цены в Сибири на Аи-98. Иркутянам литр этого топлива обходится в 50 рублей 52 копейки. А, например, жителям Томска, где он самый дешевый в Сибири - в 48 рублей 13 копеек. Соседи из Красноярска выкладывают почти на 50 копеек меньше нашего. Аи-95 иркутским автолюбителям обходится уже на 60 копеек дороже, чем красноярцам. А дороже всего этот вид топлива в дальнем Кызыле. Дешевле всего он, как и Аи-92, в Томске. При этом стоимость 92-го в Иркутске отличается от той, что на заправках в соседнем крае, на 30 копеек. Не в нашу пользу.

Те автомобилисты, что живут на границах регионов, привычно маневрируют. Почему бы жителям Тайшета не заправиться где-нибудь в Решотах? Автолюбители из Бурятии жалуют заправки в Слюдянке. Впрочем, бывает и наоборот. Аи-92 и Аи-95 серьезно дешевле в Иркутской области - первый почти на рубль, второй - на 68 копеек. А вот Аи-98 жителям Бурятии обходится дешевле на 1, 33 рубля, дизтопливо - почти на три рубля.

КОНКРЕТНО

Цены на бензин

Где бензин дороже?

Где бензин дороже?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске
Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ
МЧС предупреждает: на Иркутскую область надвигается сильная метель, надо быть осторожнее на дорогах
Приставы арестовали Hyundai Starex, за рулем которого должник по алиментам приехал на прием
"С вашей карты снимают деньги": почему таким звонкам и сообщениям нельзя верить
Сергей Сокол вручил ключи от патрульных автомобилей для Госавтоинспекции Иркутской области
Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске
В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера
Пассажирские поезда дальнего следования задерживаются на участке от Нижнеудинска до Слюдянки
За драку в кафе депутат из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей
Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей