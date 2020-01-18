Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:37:40+03:00

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Для всех автомобилистов да и не только стоимость топлива - больная тема. От этого зависит, во сколько обойдется поездка. От этого зависит стоимость продуктов на полках магазинов - ведь их надо туда еще доставить. Росстат ведет постоянное наблюдение за ценами на бензин.

- За неделю в 14 центрах регионов Российской Федерации отмечался рост цен на автомобильный бензин, - отмечают аналитики Росстата. - Более всего он подорожал в Улан-Удэ – на 0,5%. А снижение цен зафиксировано только в Ханты-Мансийске – на 1,4%.

По табличке цен видно - чем дальше на восток, тем стоимость топлива выше. И, похоже, расположение крупных нефтеперерабатывающих заводов на это ровно никак не влияет. По последним данным, в Иркутске самые высокие цены в Сибири на Аи-98. Иркутянам литр этого топлива обходится в 50 рублей 52 копейки. А, например, жителям Томска, где он самый дешевый в Сибири - в 48 рублей 13 копеек. Соседи из Красноярска выкладывают почти на 50 копеек меньше нашего. Аи-95 иркутским автолюбителям обходится уже на 60 копеек дороже, чем красноярцам. А дороже всего этот вид топлива в дальнем Кызыле. Дешевле всего он, как и Аи-92, в Томске. При этом стоимость 92-го в Иркутске отличается от той, что на заправках в соседнем крае, на 30 копеек. Не в нашу пользу.

Те автомобилисты, что живут на границах регионов, привычно маневрируют. Почему бы жителям Тайшета не заправиться где-нибудь в Решотах? Автолюбители из Бурятии жалуют заправки в Слюдянке. Впрочем, бывает и наоборот. Аи-92 и Аи-95 серьезно дешевле в Иркутской области - первый почти на рубль, второй - на 68 копеек. А вот Аи-98 жителям Бурятии обходится дешевле на 1, 33 рубля, дизтопливо - почти на три рубля.

КОНКРЕТНО

Цены на бензин

Где бензин дороже?

ИСТОЧНИК KP.RU