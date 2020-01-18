Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске
На фото, которые появились в иркутских соцсетях - автобус №80, который врезался в столб рядом с Торговым центром "Лермонтов" в Свердловском районе Иркутска и выходящие из него пассажиры.
-Пострадавших в этом ДТП, по счастью, нет, Обошлось, - говорит старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России «Иркутское» Иван Добровольский. -Однако, не исключено, что позднее люди, которые ехали в этом автобусе и, по всей вероятности, могли получить ушибы, обратятся за помощью в медицинские учреждения города.
Автомобилисты возмущаются этой аварией, в соцсетях пишут о том, что ездить по городу на этом маршруте всегда было небезопасно, так как именно он чаще всего попадал в ДТП. И, к сожалению, это не преувеличение.
ИСТОЧНИК KP.RU