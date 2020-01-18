2020-01-18T15:53:46+03:00
Происшествия

Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске

К счастью, удар был не очень сильным и пострадавших нет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске . Фото: Инцидент Иркутск.Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске . Фото: Инцидент Иркутск.
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На фото, которые появились в иркутских соцсетях - автобус №80, который врезался в столб рядом с Торговым центром "Лермонтов" в Свердловском районе Иркутска и выходящие из него пассажиры.

-Пострадавших в этом ДТП, по счастью, нет, Обошлось, - говорит старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России «Иркутское» Иван Добровольский. -Однако, не исключено, что позднее люди, которые ехали в этом автобусе и, по всей вероятности, могли получить ушибы, обратятся за помощью в медицинские учреждения города.

Автомобилисты возмущаются этой аварией, в соцсетях пишут о том, что ездить по городу на этом маршруте всегда было небезопасно, так как именно он чаще всего попадал в ДТП. И, к сожалению, это не преувеличение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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