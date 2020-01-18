2020-01-18T16:31:26+03:00
Экономика

Социальная доплата к пенсии в Иркутской области: кому положена и как ее оформить

Те, кто ушел на заслуженный отдых в 2020 году, должны обращаться за социальной доплатой к пенсии в соцзащиту
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Социальная доплата к пенсии в Иркутской области: кому положена и как ее оформить.Социальная доплата к пенсии в Иркутской области: кому положена и как ее оформить.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Выплаты от государства могут быть больше, могут быть меньше. Но их получатель вправе рассчитывать, что его пособие будет не меньше прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год. В этом году его размер оставляет 9497 рублей. Региональная социальная доплата к пенсии, размер которой ниже прожиточного минимума, будет назначаться неработающим пенсионерам Иркутской области, общая сумма материального обеспечения которых ниже этой величины.

- С начала 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ по Иркутской области увеличилось количество обращений от граждан по невыплате социальной доплаты к пенсии, - сообщает пресс-служба ПФР по Иркутской области. - Следует отметить, что до окончания 2019 года федеральную социальную доплату устанавливали и выплачивали органы ПФР. Теперь же, начиная с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры, доход которых ниже установленного прожиточного минимумам пенсионера в области, будут получать региональную социальную доплату от Министерства социального развития, опеки и попечительства.

Сейчас отлаживается система доставки пособий таким образом, чтобы люди получали ее одновременно с пенсией.

В настоящее время Министерством социального развития, опеки и попечительства по

По всем возникающим вопросам можно получить консультативную помощь по телефонам районных управлений социальной защиты населения либо Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

- Пенсионерам, уже получающим федеральную социальную доплату к пенсии, дополнительно обращаться в органы социальной защиты не надо, социальная доплата будет им начислена автоматически, по данным Пенсионного Фонда, - уточняют в свою очередь в министерстве. .

А вот тем, кому пенсия начислена впервые после 31 декабря 2019 года и ее размер ниже прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год, за назначением социальной доплаты к пенсии необходимо обратиться в управления социальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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