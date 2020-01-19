2020-01-19T04:47:14+03:00
Спорт

Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл «Южный Урал» в матче ВХЛ

Ангарчане проигрывали в две шайбы, но сумели одержать волевую
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл «Южный Урал» в матче ВХЛ. ФОТО: Татьяна ГЛЮК.Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл «Южный Урал» в матче ВХЛ. ФОТО: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» продолжают радовать своих болельщиков. В очередном домашнем матче ВХЛ «оранжевые» одержали вторую победу подряд, обыграв «Южный Урал» из Орска со счетом 3:2.

При этом первыми счет в матче открыли гости. Благодаря шайбам Олега Марзоева и Айрата Мурзина «Южный Урал» сумел выйти вперед. Но, еще до перерыва ангарчане усилиями Анатолия Раенко отыграли один гол. Во втором отрезке наши парни сумели восстановить равновесие после точного броска Семена Кокуева. Ну а победу хозяевам вскоре принес Павел Ельшанский, который в третий раз зажег свет за воротами гостей. Есто волевая победа нашей команды!

Следующий матч «Ермак» проведет 20 января. На своем льду «оранжевые» примут «Горняк» из города Учалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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