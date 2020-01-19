2020-01-19T06:37:25+03:00
Происшествия

С вашим счетом произошел сбой: житель Тулуна «подарил» мошенникам 90 тысяч рублей

Сибиряк слышал об обманах аферистов, но все равно попался на их удочку
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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С вашим счетом произошел сбой: житель Тулуна «подарил» мошенникам 90 тысяч рублейС вашим счетом произошел сбой: житель Тулуна «подарил» мошенникам 90 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На днях аферистам удалось выманить деньги у 50-летнего жителя Тулуна.

Произошел обман по классической схеме. Мужчине, который недавно оформил кредит на сумму около 200 тысяч рублей, позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счетом владельца карты произошел сбой, а чтобы с карты никто не похитил деньги, попросил провести определенные операции. Сибиряк поставил телефон на громкую связь и стал действовать по указанию мошенника: скачал приложение на свой телефон, зашел в приложение банка, назвал аферистам код, высветившийся на экране, и отсканировал свою банковскую карту с двух сторон.

Во время разговора мужчина все же понял, что его разводят преступники. Он бросил трубку, позвонил на горячую линию банка, и узнал, что с его счета успели списать более 90 тысяч рублей. Все имеющиеся карты он заблокировал. После чего на его телефон продолжили поступать сообщения о попытках списать деньги.

- По этому факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Уже известно, что преступник мог звонить мужчине из одного из центральных регионов России. В полиции мужчина пояснил, что в средствах массовых информаций не раз слышал предостережения сотрудников правоохранительных органах о возможных способах мошенничества, но, все равно поверил мошенникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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