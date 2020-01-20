Работала в Нью-Йорке: в драмтеатре Иркутска над премьерой трудится приглашенный художник

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:26:28+03:00

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В Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова полным ходом идут приготовления к премьерному показу нового спектакля «Братья Ч.» по пьесе современного российского сценариста, режиссёра и драматурга Елены Греминой. Это постановка о жизни одного из самых любимых писателей россиян и ценителей литературы во всем мире – Антоне Чехове.

- Над созданием спектакля также работает приглашённый художник-постановщик Александра Дашевская, - рассказали «КП» в пресс-службе Иркутского драмтеатра. - Александра имеет актёрский опыт, как художник-постановщик работала над фильмами короткого метра, а также спектаклями в ведущих театрах России, Германии, Словении, Великобритании, Латвии и США. В её послужном списке более 20 театральных постановок.

Дашевская успела попробовать себя и в качестве режиссера: в соавторстве с американским сценаристом Сэмом Каном Александра свой первый спектакль «Chatter» поставила в Нью-Йорке. Над иркутской премьерой она трудится в качестве художника, а режиссер «Братьев Ч.» - иркутянин Станислав Мальцев.

- Мы с режиссёром решили создать мастерскую художника, чтобы сначала зрители думали, что это мастерская брата Чехова – Николая, живописца, - рассказала сотрудникам драмтеатра Александра Дашевская. - Но потом станет очевидно, что дело не в живописи, а сама мастерская – это образ пространства внутреннего мира Антона, того мира, из которого потом появились все его произведения.

В главных ролях - Василий Конев, Александр Братенков и Алексей Лобанов. Спектакль будет идти на камерной сцене. Премьерный показ 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU