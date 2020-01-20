2020-01-20T04:26:28+03:00
Звезды

Работала в Нью-Йорке: в драмтеатре Иркутска над премьерой трудится приглашенный художник

В Иркутском драмтеатре идет подготовка к спектаклю «Братья Ч.»
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Братья Ч. в драмтеатре Иркутска: в главных ролях - Василий Конев, Александр Братенков и Алексей ЛобановБратья Ч. в драмтеатре Иркутска: в главных ролях - Василий Конев, Александр Братенков и Алексей Лобанов
Изменить размер текста:

В Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова полным ходом идут приготовления к премьерному показу нового спектакля «Братья Ч.» по пьесе современного российского сценариста, режиссёра и драматурга Елены Греминой. Это постановка о жизни одного из самых любимых писателей россиян и ценителей литературы во всем мире – Антоне Чехове.

- Над созданием спектакля также работает приглашённый художник-постановщик Александра Дашевская, - рассказали «КП» в пресс-службе Иркутского драмтеатра. - Александра имеет актёрский опыт, как художник-постановщик работала над фильмами короткого метра, а также спектаклями в ведущих театрах России, Германии, Словении, Великобритании, Латвии и США. В её послужном списке более 20 театральных постановок.

Дашевская успела попробовать себя и в качестве режиссера: в соавторстве с американским сценаристом Сэмом Каном Александра свой первый спектакль «Chatter» поставила в Нью-Йорке. Над иркутской премьерой она трудится в качестве художника, а режиссер «Братьев Ч.» - иркутянин Станислав Мальцев.

- Мы с режиссёром решили создать мастерскую художника, чтобы сначала зрители думали, что это мастерская брата Чехова – Николая, живописца, - рассказала сотрудникам драмтеатра Александра Дашевская. - Но потом станет очевидно, что дело не в живописи, а сама мастерская – это образ пространства внутреннего мира Антона, того мира, из которого потом появились все его произведения.

В главных ролях - Василий Конев, Александр Братенков и Алексей Лобанов. Спектакль будет идти на камерной сцене. Премьерный показ 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 месте
Аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска: на устранение неполадок уйдет несколько часов
Работала в Нью-Йорке: в драмтеатре Иркутска над премьерой трудится приглашенный художник
Прогноз погоды 20 января в Иркутске: днем небольшой снег
Пропавшую девушку с татуировкой кошки разыскивают в Бурятии
Саночники из Братска завоевали бронзу Зимних юношеских Олимпийских игр
Футболистам иркутского «Зенита», сидящим без зарплаты, вручили бронзовые медали, завоеванные в прошлом году
Трактор врезался в локомотив на переезде в Иркутской области: пострадал водитель
С вашим счетом произошел сбой: житель Тулуна «подарил» мошенникам 90 тысяч рублей
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл «Южный Урал» в матче ВХЛ
Социальная доплата к пенсии в Иркутской области: кому положена и как ее оформить
Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске
Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ
МЧС предупреждает: на Иркутскую область надвигается сильная метель, надо быть осторожнее на дорогах
Приставы арестовали Hyundai Starex, за рулем которого должник по алиментам приехал на прием
"С вашей карты снимают деньги": почему таким звонкам и сообщениям нельзя верить
Сергей Сокол вручил ключи от патрульных автомобилей для Госавтоинспекции Иркутской области
Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске
В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера
Пассажирские поезда дальнего следования задерживаются на участке от Нижнеудинска до Слюдянки
За драку в кафе депутат из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей
Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей