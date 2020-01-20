2020-01-20T06:01:20+03:00
Происшествия

МВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 месте

Восемь лет назад наш регион располагался на 4-й строчке
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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МВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 местеМВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 месте
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Уровень преступности заметно снизился в Иркутской области. По статистике, которую дает ГУ МВД России по Иркутской области, за последние 8 лет наш регион опустился в общероссийском рейтинге преступности сразу на 10 строчек. Если в 2012-м Приангарье занимало 4-е место, то на сегодняшний день мы находимся на 14-м месте.

- За последние 10 лет вдвое сократилось и количество убийств - с 542 до 250, - продолжают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - А их раскрываемость составила 94%. В сравнении с 2015 годом число грабежей снизилось почти наполовину (с 2 157 до 1 250), квартирных краж (с 1 781 до 985). Найдено и возвращено владельцам 220 угнанных автомобилей. Всего, расследовано и направлено в суд 14,5 тысяч уголовных дел.

Что касается прошлого года, то в 2019-м в полицию поступило более 550 тысяч заявлений, сообщений и обращений. Полицейским, следователям и другим структурам удалось раскрыть 23 тысячи преступлений (это половина от всех совершенных). Еще 500 преступлений предотвратили на стадии приготовления или покушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 месте
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