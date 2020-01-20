20 Янв. 2020 2020-01-20T08:12:47+03:00

Одна из них с серьезными травмами находится в больнице

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Накануне на одной из улиц Ангарска произошло серьезное ДТП, в котором пострадали две школьницы. 19 января около 13:30 девочки переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Рыночная. Они спокойно вышли на "зебру", не подозревая о том, что не все водители соблюдают правила и уступают дорогу пешеходам.

- Прямо на пешеходном переходе школьниц сбил автомобиль марки "Тойота", за рулем которого была 48-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. - Она не смогла вовремя затормозить, поэтому и наехала на девочек. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель была трезвой.

В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летняя девочка попала в больницу с различными травмами, а ее 17-летняя подружка получила незначительные повреждения и лечится амбулаторно. Наказание, которое понесет женщина, которая не пропустила пешеходов на "зебре", зависит от того, насколько серьезными окажутся травмы у пострадавших школьниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/755616" frameborder="0"></iframe> Двух школьниц сбили на пешеходном переходе в Ангарске. Видео: группа Вконтакте "ДТП 38".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU