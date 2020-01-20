2020-01-20T09:00:33+03:00
Происшествия

Мошенники обманули иркутянку, которая хотела купить авиабилеты через интернет

Она перевела аферистам 35 тысяч рублей, после чего те перестали выходить на связь
Анна ПОПОВА
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Мошенники обманули иркутянку которая хотела купить авиабилеты через интернетМошенники обманули иркутянку которая хотела купить авиабилеты через интернетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мошенники вновь охотятся за сбережениями жителей Иркутской области. На днях в одно из отделений полиции областного центра обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила, что попалась на удочку аферистов. Все началось с того, что после новогодних праздников иркутянка решила продлить себе каникулы и уехать в Тайланд. Для этого ей нужно было купить авиабилеты, которые она решила заказать через интернет.

- На одном из сайтов женщина нашла очень выгодное предложение и решила купить билеты именно там, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она связалась с туроператором, оформила заявку и перевела на указанный счет 35 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого сотрудники агентства перестали выходить на связь.

Женщина достаточно быстро поняла, что стала жертвой аферистов, которые присвоили себе ее кровные деньги, и поспешила в полицию. Сейчас оперативники пытаются выяснить личности мошенников, которые притворяются туроператорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Мошенники обманули иркутянку, которая хотела купить авиабилеты через интернет
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