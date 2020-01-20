2020-01-20T10:02:52+03:00
Экономика

Выплаты из средств материнского капитала в Иркутске: выросло число тех, кто имеет на них право

ПФР по Иркутской области разъяснил, кто может получать выплаты из материнского капитала
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Выплаты из средств материнского капитала в Иркутске: выросло число тех, кто имеет на них право.Выплаты из средств материнского капитала в Иркутске: выросло число тех, кто имеет на них право.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Самое главное. Названа сумма дохода, получая которую, семья с ребенком имеет право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Пока заметим, речь идет о тех, кто уже оформил маткапитал, то есть - с двумя детьми. Это 24 тысячи 650 рублей на одного члена семьи. В условиях региона под это правило для того, чтобы получить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала,подпадают почти все, кому он положен. Что касается получения маткапиталана первого ребенка, то, Госдума назвала предварительные сроки : март-апрель. Рассказываем подробности.

-С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие большему количеству семей получать ежемесячные денежные выплаты из средств материнского капитала, - поясняют в пресс-службе ПФР по Иркутской области.

Теперь право на получение выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, в которых: второй ребенок и мама – граждане РФ; второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

А вот теперь самое важное. Выплаты будут, если размер дохода на.одного члена семьи не превышает двукратную (до этого – полуторакратную) величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал предыдущего года (в Иркутской области эта сумма составляет 24 650 руб.)

А теперь - к конкретике. Размер выплаты из средств материнского капитала в 2020 году - 11 тысяч 959 рублей. Получать ее можно, пока малышу не исполнится три года. Раньше это правило действовало только до тех пор, пока ребенку не "стукнет" полтора года. Каждый год заявление об этом надо подавать заново, но поддержка для мам в декрете серьезная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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