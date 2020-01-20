20 Янв. 2020 2020-01-20T09:43:26+03:00

Днем – на каток, а вечером – на дискотеку: День студента в Иркутске отметят на коньках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Все на лед! Отмечать Татьянин день в этом году будем по-спортивному – на коньках. Всех студентов, 25 января, ждет яркая развлекательная программа. Начало в 17:00.

- В прошлом году мы впервые провели программу «Все на лед». Отметить праздник собралось около тысячи студентов из университетов и колледжей города, - рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. – Мы можем с уверенностью сказать, что праздник удался. Надеемся, что он станет доброй студенческой традицией и будет существовать дальше.

Кроме того, на острове Конном в День студента выступят творческие студенческие коллективы. Самых активных гостей праздника будут ждать розыгрыши призов и, естественно, подарки. Так что, не забывайте свои студенческие билеты и документы. А вечером всех приглашают посмотреть на праздничный салют и потанцевать на дискотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU