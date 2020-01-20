Школьники из Иркутской области будут получать по стакану молока каждый день

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:26:40+03:00

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В меню школьников начальных классов появился стакан молока. Больше 140 тысяч учащихся в Иркутской области каждый день будут получать его бесплатно. На это из бюджета региона планируют потратить около 130 миллионов рублей.

- Перед запуском проекта мы, в первую очередь, опросили родителей, - рассказала исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович. - Оказалось, что 87% детей пьют молоко. Больше 90% родителей сказали, что у их детей нет аллергии и непереносимости молочного белка.

Опрос также показал, что молочку школьникам дают и дома. Для своих детей родители чаще всего приобретают питьевые йогурты. Их берут 71% опрошенных. На втором месте - молоко. Его покупает половина родителей. Далее идет кефир - 30%, а затем ряженка - 20%. Но молоко, как оказалось, нравится далеко не всем детям. Всего 50% любят его пить.

- Школы и другие образовательные учреждение должны продумать, как они будут хранить молоко, - пояснила Елена Апанович. – В техническом задании прописаны все тонкости: гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, периодичность поставки и прочее.

Для приема молока в школах сделают специальные «молочные перемены». Причем заменить молоко другим продуктом будет нельзя, а выдавать молоко планируют только в пределах образовательной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU