2020-01-20T12:26:40+03:00
Общество

Школьники из Иркутской области будут получать по стакану молока каждый день

В расписании учеников появятся специальные «молочные перемены»
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В меню школьников начальных классов появился стакан молока. Больше 140 тысяч учащихся в Иркутской области каждый день будут получать его бесплатно. На это из бюджета региона планируют потратить около 130 миллионов рублей.

- Перед запуском проекта мы, в первую очередь, опросили родителей, - рассказала исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович. - Оказалось, что 87% детей пьют молоко. Больше 90% родителей сказали, что у их детей нет аллергии и непереносимости молочного белка.

Опрос также показал, что молочку школьникам дают и дома. Для своих детей родители чаще всего приобретают питьевые йогурты. Их берут 71% опрошенных. На втором месте - молоко. Его покупает половина родителей. Далее идет кефир - 30%, а затем ряженка - 20%. Но молоко, как оказалось, нравится далеко не всем детям. Всего 50% любят его пить.

- Школы и другие образовательные учреждение должны продумать, как они будут хранить молоко, - пояснила Елена Апанович. – В техническом задании прописаны все тонкости: гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, периодичность поставки и прочее.

Для приема молока в школах сделают специальные «молочные перемены». Причем заменить молоко другим продуктом будет нельзя, а выдавать молоко планируют только в пределах образовательной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники из Иркутской области будут получать по стакану молока каждый день
Выплаты из средств материнского капитала в Иркутске: выросло число тех, кто имеет на них право
Иркутские абоненты «Ростелекома» побили рекорды по потреблению интернет-трафика в новогодние каникулы
ТПП Восточной Сибири предлагает услуги по регистрации товарных знаков
Днем – на каток, а вечером – на дискотеку: День студента в Иркутске отметят на коньках
Мошенники обманули иркутянку, которая хотела купить авиабилеты через интернет
Двух школьниц сбили на пешеходном переходе в Ангарске
МВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 месте
Аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска: на устранение неполадок уйдет несколько часов
Работала в Нью-Йорке: в драмтеатре Иркутска над премьерой трудится приглашенный художник
Прогноз погоды 20 января в Иркутске: днем небольшой снег
Пропавшую девушку с татуировкой кошки разыскивают в Бурятии
Саночники из Братска завоевали бронзу Зимних юношеских Олимпийских игр
Футболистам иркутского «Зенита», сидящим без зарплаты, вручили бронзовые медали, завоеванные в прошлом году
Трактор врезался в локомотив на переезде в Иркутской области: пострадал водитель
С вашим счетом произошел сбой: житель Тулуна «подарил» мошенникам 90 тысяч рублей
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл «Южный Урал» в матче ВХЛ
Социальная доплата к пенсии в Иркутской области: кому положена и как ее оформить
Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске
Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ
МЧС предупреждает: на Иркутскую область надвигается сильная метель, надо быть осторожнее на дорогах
Приставы арестовали Hyundai Starex, за рулем которого должник по алиментам приехал на прием
"С вашей карты снимают деньги": почему таким звонкам и сообщениям нельзя верить
Сергей Сокол вручил ключи от патрульных автомобилей для Госавтоинспекции Иркутской области
Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске
В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера
Пассажирские поезда дальнего следования задерживаются на участке от Нижнеудинска до Слюдянки
За драку в кафе депутат из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей
Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей