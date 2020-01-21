В снежном плену: троих рыбаков, попавших в буран, спасли на Братском водохранилище

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:44:06+03:00

Троих рыбаков, попавших в буран, спасли на Братском водохранилище. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Двое жителей Братска накануне праздника Крещения решили порыбачить на Братском водохранилище. Возвращаясь домой, они попали в буран. Автомобиль рыбаков завяз в снегу. Приятели не смогли самостоятельно выбраться из снежного плена и позвонили товарищу.

Тот, недолго думая, поспешил на помощь к друзьям. Но помочь не смог – его машина тоже увязла в снегу. Так трое мужчин на двух автомобилях оказались среди ночи в метель в районе мыса Коврижка.

Тогда рыбакам ничего не оставалось, как позвонить спасателям.

- В четвертом часу ночи группа спасателей Северо-Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области отправилась на помощь терпящим бедствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. – На снегоходе спасатели в течение получаса нашли людей и эвакуировали их в расположение отряда, где мужчины смогли обогреться. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели отметили, что в данном случае людей спасло наличие связи. При её отсутствии или с разряженным телефоном история могла завершиться трагически, поскольку рыбаки, отправляясь на рыбалку, выехали на лёд на автомобилях в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU