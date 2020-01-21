2020-01-21T08:44:06+03:00
Происшествия

В снежном плену: троих рыбаков, попавших в буран, спасли на Братском водохранилище

Спасатели эвакуировали со льда братчан, застрявших в снегу
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Троих рыбаков, попавших в буран, спасли на Братском водохранилище.Троих рыбаков, попавших в буран, спасли на Братском водохранилище.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Двое жителей Братска накануне праздника Крещения решили порыбачить на Братском водохранилище. Возвращаясь домой, они попали в буран. Автомобиль рыбаков завяз в снегу. Приятели не смогли самостоятельно выбраться из снежного плена и позвонили товарищу.

Тот, недолго думая, поспешил на помощь к друзьям. Но помочь не смог – его машина тоже увязла в снегу. Так трое мужчин на двух автомобилях оказались среди ночи в метель в районе мыса Коврижка.

Тогда рыбакам ничего не оставалось, как позвонить спасателям.

- В четвертом часу ночи группа спасателей Северо-Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области отправилась на помощь терпящим бедствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. – На снегоходе спасатели в течение получаса нашли людей и эвакуировали их в расположение отряда, где мужчины смогли обогреться. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели отметили, что в данном случае людей спасло наличие связи. При её отсутствии или с разряженным телефоном история могла завершиться трагически, поскольку рыбаки, отправляясь на рыбалку, выехали на лёд на автомобилях в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка взошла на Килиманджаро
Немного мистики: что читали иркутяне на новогодних каникулах
105 малышей эвакуировали из-за пожара около детского сада в Иркутской области
Предприниматели Иркутской области могут побороться за Национальную премию «Золотой Меркурий»
«Ростелеком» увеличил скорость передачи данных на сетях связи в Иркутской области и Бурятии
Почти Dior: в Иркутске на таможне арестовали партию поддельных часов мировых брендов
Новые автобусы закуплены при поддержке Заксобрания для пострадавших от наводнения территорий
В снежном плену: троих рыбаков, попавших в буран, спасли на Братском водохранилище
Суд отказал иркутянке в получении наследства от умершей сестры
Стартовал обратный отсчет чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Карманника с украденным сотовым телефоном задержали в иркутском автобусе
Спектакль «Разбойное нападение»: кассир и ее приятель в Иркутске имитировали ограбление АЗС
Сотовые телефоны, наркотики и алкоголь: доставку запрещенных вещей в колонию предотвратили в Иркутском районе
В общежитии ИВВАИУ в Иркутске устраняют коммунальную аварию
Прогноз погоды 21 января в Иркутске: днем до -15
Прервали победную серию: ХК «Ермак» проиграл «Горняку» в домашнем матче ВХЛ
Из-за ДТП с фурой вечером 20 января в Иркутске образовалась пробка на Трактовой
Чтобы выполнить поручение президента требуется обеспечить питанием 141 тыс учеников 1-4 классов в Приангарье
Вступилась за брата: женщина из Бурятии убила мужчину, устроившего драку с ее родственником
Школьники из Иркутской области будут получать по стакану молока каждый день
Выплаты из средств материнского капитала в Иркутске: выросло число тех, кто имеет на них право
Иркутские абоненты «Ростелекома» побили рекорды по потреблению интернет-трафика в новогодние каникулы
ТПП Восточной Сибири предлагает услуги по регистрации товарных знаков
Днем – на каток, а вечером – на дискотеку: День студента в Иркутске отметят на коньках
Мошенники обманули иркутянку, которая хотела купить авиабилеты через интернет
Двух школьниц сбили на пешеходном переходе в Ангарске
МВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 месте
Аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска: на устранение неполадок уйдет несколько часов