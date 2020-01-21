Новые автобусы закуплены при поддержке Заксобрания для пострадавших от наводнения территорий

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:23:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые автобусы для пассажирских перевозок, закупленные при поддержке депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, направлены в муниципальные образования Иркутской области. А именно в те районы, которые пострадали в результате летнего паводка.

Как напомнил спикер Заксобрания Сергей Сокол, когда стали понятны реальные масштабы ущерба от наводнения, депутаты совместно с Ассоциацией муниципальных образований региона предложили открыть благотворительный счет для помощи пострадавшим. На этот счет поступали денежные перечисления со всей страны – от предпринимателей, небольших и крупных компаний и просто от неравнодушных граждан. Всего было собрано более 20 млн рублей.

После совместных совещаний с мэрами муниципалитетов было принято решение использовать эти средства на покупку автобусов. Всего было приобретено 11 машин марки ГАЗель, которые будут перевозить жителей Тулунского района и Тулуна, Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Куйтунского, Чунского, Шелеховского, Зиминского районов, а также Новостроевского МО в Черемховском районе. Кроме того, Заксобрание помогло дополнительно укомплектовать все автобусы сезонной резиной.

- От имени моих коллег и от себя лично я искренне благодарю всех, кто принял посильное участие и, таким образом, оказал поддержку своим землякам, соотечественникам! – сказал Сергей Сокол. - Отдельное спасибо главе Ассоциации муниципальных образований Вадиму Семенову. Была проделана огромная работа. И сейчас перед нами совместно с правительством области стоит задача не только ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, но и создать условия для нового экономического роста этих территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU