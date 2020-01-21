2020-01-21T09:37:08+03:00
Общество

Почти Dior: в Иркутске на таможне арестовали партию поддельных часов мировых брендов

Контрафакт житель Улан-Удэ собирался продавать через интернет-магазин [фото]
Мария ОСИПОВА
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В Иркутске на таможне арестовали партию поддельных часов мировых брендов. Фото пресс-службы Иркутской таможниВ Иркутске на таможне арестовали партию поддельных часов мировых брендов. Фото пресс-службы Иркутской таможни
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Житель Бурятии купил на рынке в Китае 25 наручных часов известных марок «CASIO», «PATEK PHILIPPE», «DIESEL», «DIOR», «HUBLOT», «Chopard». Ненастоящих, конечно. Зато дешевых – всего 100-200 рублей за штуку. На самолете он привез эти часы в Иркутск, чтобы потом продавать их через свой интернет-магазин в Улан-Удэ.

Мужчина ввез в Россию 25 образцов поддельных часов. Фото пресс-службы Иркутской таможни

Мужчина ввез в Россию 25 образцов поддельных часов. Фото пресс-службы Иркутской таможни

Только вот никаких документов на товар у мужчины не было, и иркутские таможенники прямо в аэропорту изъяли поддельные часы. Контрафакт отправили на экспертизу, а на контрабандиста завели административное дело.

- В отношении гражданина возбуждено шесть дел об административных правонарушениях за ввоз партии контрафактных наручных часов, маркированных всемирно известными товарными знаками, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни. - Товары были ввезены в Россию как демонстрационные образцы с целью дальнейшей продажи.

В Китае часы стоили от 100 до 200 рублей. Фото пресс-службы Иркутской таможни

В Китае часы стоили от 100 до 200 рублей. Фото пресс-службы Иркутской таможни

Проведенная экспертиза, а также правообладатели товарных знаков подтвердили контрафактное происхождение часов. Владельцы брендов оценили ущерб, связанный с нарушением своих прав интеллектуальной собственности.

- В частности, владелец товарного знака «Chopard» указал, что ущерб при использовании незаконной маркировки на трех контрафактных часах составил 300 тыс. рублей, - пояснили в таможне. – Владелец товарного знака «PATEK PHILIPPE» оценил ущерб в 840 тыс. рублей, владелец товарного знака «DIOR» – в 435 тыс. рублей.

Ущерб правообладатели оценили в миллионы рублей. Фото пресс-службы Иркутской таможни

Ущерб правообладатели оценили в миллионы рублей. Фото пресс-службы Иркутской таможни

Больше всего – 12 штук – было завезено поддельных часов марки «HUBLOT». Ущерб компании составил 1 млн 680 тыс. рублей.

Теперь мужчине по каждому из шести дел об административных правонарушениях грозит крупный штраф с конфискацией контрафактного товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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