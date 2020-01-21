Сибирячка взошла на Килиманджаро

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:14:14+03:00

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Килиманджаро -это серьезно. Не каждый альпинист имеет в своем активе восхождение на самую высокую точку Африки. Покорить гору было мечтой ангарчанки Любови Лашкевич с тех самых пор, как она стала заниматься альпинизмом. И вот - победа.

-Восхождение на Килиманджаро не назовешь простым, - рассказывает Любовь Лашкевич. - Старт с 4700 метров в 12 ночи. Подъем до края кратера отбирает большую часть сил. А дальше 2 часа с набором высоты. И все это происходит на высоте больше, чем Эльбрус. Последние метры перед вершиной мне дались с большим трудом. Я буквально перетаскивала себя через каждый шаг. Но это того стоило. Только я ступила на вершину, как вся усталость прошла и появились силы.

Впервые походами в горы ангарчанка увлекалась 10 лет назад. Путь наверх ( в прямом смысле этого слова) начинался у нее со скальников Витязя, трехтысячника Мунку-Сардык. А в прошлом году Любовь Лашкевич взошла на Эльбрус. Следующая ее цель - Аконкагуа, которая находится на границе Чили и Аргентины. Готовиться к восхождению она будет год.

ИСТОЧНИК KP.RU