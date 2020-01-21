Таксист-рецидивист ограбил своего пассажира в Иркутске

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:29:19+03:00

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Житель Железногорска-Илимского приехал в Иркутск и стал жертвой нечистого на руку таксиста. Водитель такси, отвозивший подвыпившего пассажира по заявке, похитил у мужчины банковскую карту и деньги с нее. Пропажу средств клиент обнаружил только после того, как ему пришло СМС от банка о списании 60 000 рублей с карты. Мужчина тут же сообщил о краже в дежурную часть транспортной полиции.

- Установлено, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. – Воспользовавшись услугами такси для поездки по Иркутску, он передал водителю свою банковскую карту и номер пин-кода для заправки на АЗС. Таксист заправил автомобиль, однако карту клиенту не вернул. А когда довез его до места назначения, снял с карты 60 000 рублей.

Транспортные полицейские задержали подозреваемого, что называется, по «горячим следам». Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель областного центра. На таксиста-рецидивиста завели уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU