2020-01-21T12:42:35+03:00
Происшествия

Воры из Бурятии увели 22 коров и 5 баранов у местных фермеров

Украденных животных грабители отдавали мужчине из Улан-Удэ
Виктория ГЕРКО
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Воры из Бурятии увели 22 коров и 5 баранов у местных фермеров.Воры из Бурятии увели 22 коров и 5 баранов у местных фермеров.Фото: Анастасия Захарова
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Почти как в известной детской песне: «32 коровы и стакан парного молока…». Только коров немного меньше, да и вместо молока – бараны. Воры из Еравнинского района в Бурятии, оставаясь незамеченными, уводили животных, когда те были на выпасе, или крали их с ферм. Преступникам удалось похитить 22 коров и 5 баранов. Скот, кстати, оказался не дешевым. Злоумышленники поживились на сумму больше 700 тысяч рублей.

- Грабители выбирали одних и тех же жертв для преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – После животных не убивали, а живыми сдавался горожанину - мужчине из Улан-Удэ.

Вычислить злоумышленников получилось у внимательного фермера. Подъезжая к стоянке, он заметил каких-то мужчин. Они пытались взломать замок в хлев. Увидев машину, грабители сбежали. Но вскоре их удалось поймать.

- Преступниками оказались трое жителей села Можайка, им от 18 до 21 года, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Сейчас на них завели уголовное дело за кражу. Сотрудники полиции пытаются выяснить, совершали ли задержанные другие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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