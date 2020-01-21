Умер на руках у бабушки: 8-месячный мальчик погиб в Усть-Куте

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:33:45+03:00

За два дня до трагедии его мама написала отказ от госпитализации

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«Восьмимесячного малыша из Усть-Кута можно было спасти», - уверены врачи. Но вовремя оказать помощь они не смогли, хотя и пытались. За два дня до трагедии ребенок попал в больницу. Медики поставили ему диагноз – отправление. Но мама хотела ложиться с сыном в больницу. Она написала отказ от госпитализации и забрала его домой.

- Женщина оставила малыша дома вместе с бабушкой. На следующий день ближе к вечеру, когда мамы ушла, мальчику стало еще хуже, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. – Решили все-таки вызывать врачей, но было слишком поздно. Ребенок умер.

Следственный комитет по Иркутской области начал доследственную проверку. Сейчас устанавливается, являлся ли диагноз, поставленный врачами, причиной смерти ребенка. Также выяснилось, что семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU