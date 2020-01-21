21 Янв. 2020 2020-01-21T14:32:37+03:00

«Был пьян и размахивал оружием»: два полицейских из Бурятии сфабриковали дело, придумав легенду для невиновного. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Два сотрудника полиции из Бурятии решили увеличить количество раскрываемых преступлений. Для этого они задумали подставить законопослушных людей на станции Новый Уоян. Угрожая, что припишут особо тяжкие преступления, мужчины придумали «легенду» для местного жителя, по которой «преступник» якобы был пьян и с собой у него было незаконное оружие.

- Пытаясь повысить статистику, полицейские сами стали нарушителями порядка, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – На них завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Верховный суд Республики Бурятия признал полицейских виновным. На двоих они получили 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно: 2 года 6 месяцев одному из злоумышленников и 2 года другому. Помимо наказания, теперь уже они лишились работы. Ведь им также запретили занимать должности в органах внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU