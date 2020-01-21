21 Янв. 2020 2020-01-21T14:59:30+03:00

Спасались в ванной от огня: двое детей из Бурятии не смогли выбраться из горящей квартиры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ночью, в поселке Новый Уоян, что в Бурятии, в двухэтажном доме начался пожар. Когда спасатели приехали на место происшествия, огнем были охвачены стены и потолки квартиры на первом этаже. Выбраться самостоятельно смог только один из жильцов. Он и рассказал спасателям, что дым стал преградой на пути к выходу для двух детей - 10 и 17 лет.

- Спасатель Евгений Франтенко и сосед Александр Файзулин помогли ребятам выбраться. Дети прятались от дыма и огня в ванной комнате, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. – После спасения их отправили в местную больницу.

Огонь полностью уничтожил веранду квартиры. Точная причина пожара пока неизвестна. По предварительной версии, ЧП произошло из-за того, что труба дымохода сильно раскалилась.

ИСТОЧНИК KP.RU