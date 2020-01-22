В Тулуне есть угроза подтопления жилых домов
Угроза подтопления жилых домов появилась в Тулуне, который летом 2019 года пострадал от сильнейшего наводнения. Дело в том, что из-за промерзания ручья Тулунчик произошло образование наледи. Местами вода вышла на поверхность снежного покрова и может подтопить дома по улице Луговая и Братская. В связи с этим, в городе провели внеплановое совещание рабочей группы комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- На нем было принято решение расчистить русло ручья Тулунчик экскаваторной техникой и прочистке ото льда водопропускных труб, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Работы проводятся силами местной коммунальной службы.
Ситуация в Тулуне сейчас находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU