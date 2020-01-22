2020-01-22T06:50:14+03:00
Происшествия

В Тулуне есть угроза подтопления жилых домов

Вода может подтопить дома по улице Луговая и Братская
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Тулуне есть угроза подтопления жилых домов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.В Тулуне есть угроза подтопления жилых домов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Угроза подтопления жилых домов появилась в Тулуне, который летом 2019 года пострадал от сильнейшего наводнения. Дело в том, что из-за промерзания ручья Тулунчик произошло образование наледи. Местами вода вышла на поверхность снежного покрова и может подтопить дома по улице Луговая и Братская. В связи с этим, в городе провели внеплановое совещание рабочей группы комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- На нем было принято решение расчистить русло ручья Тулунчик экскаваторной техникой и прочистке ото льда водопропускных труб, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Работы проводятся силами местной коммунальной службы.

Ситуация в Тулуне сейчас находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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