2020-01-22T09:17:53+03:00
Происшествия

Сгорели заживо: четыре человека погибли на пожаре в коллекторе в Улан-Удэ

Все погибшие были бездомными
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сгорели заживо: четыре человека погибли на пожаре в коллекторе в Улан-Удэ. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Сгорели заживо: четыре человека погибли на пожаре в коллекторе в Улан-Удэ. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Пожар в тепловом коллекторе по улице Геологическая в Улан-Удэ произошел ранним утром, 22 января. К моменту приезда пожарных из колодца валил густой дым, который и заметили случайные прохожие. Когда с огнем удалось справиться, спасатели проникли внутрь коллектра и нашли там тела четырех человек – двух мужчин и двух женщин. По версии следствия все погибшие – бездомные.

- В этом тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, находилась ночлежка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Кроме того, внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта.

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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