22 Янв. 2020 2020-01-22T14:02:27+03:00

Ущерб на 1,6 миллионов рублей: в Байкал сливали сточные воды в 6 поселках Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нарушения нашли в Листвянке, Култуке, Байкальске, Слюдянке, Ангасолке и в Заларях

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Несколько поселков в Иркутской области некачественно очищали сточные воды. После проверки оказалось, что вредные вещества в них значительно превышали норму. Но самое важное - грязная вода попадала в Байкал. В список нарушителей попали очистные сооружения в Листвянке, Култуке, Байкальске, Слюдянке, Ангасолке и в Заларях.

- Четыре администрации городских поселений уже получили исковые заявления с требованием устранить нарушения, - сообщает ИА Байкал24. – Организациям, которые использовали очистные сооружения, нужно выплатить ущерб - больше 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, выяснилось, что очистные сооружения, которые находятся в Култуке, восстановить невозможно. Они находятся в аварийном состоянии. Теперь перед администрацией стоит задача – построить новое здание, которое сможет качественно очищать сточные воды.

ИСТОЧНИК KP.RU