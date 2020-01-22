Сергей Сокол предложил продлить выплаты регионального маткапитала

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:02:30+03:00

Сейчас он ограничен датой 31 декабря 2021 года

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Группа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области во главе с председателем Сергеем Соколом внесла проект закона, который предусматривает продление до 2026 года выдачу сертификатов на материнский (семейный) капитал за счет средств регионального бюджета в случае рождения третьего и последующих детей. Сейчас этот период ограничен датой 31 декабря 2021 года.

Как пояснил Сергей Сокол, в январском Послании к Федеральному Собранию президент России заявил, что федеральная программа по выплате материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Областные парламентарии предлагают принять аналогичное решение в отношении региональной выплаты. Ее размер по состоянию на 31 декабря 2019 года составлял 103 тыс. рублей.

Проект внесен 22 января 2020 года. В число парламентариев, подготовивших законопроект, вошли вице-спикеры Кузьма Алдаров, Ольга Носенко, Александр Ведерников, а также депутаты Лариса Егорова, Ольга Безродных, Георгий Любенков, Александр Гаськов.

ИСТОЧНИК KP.RU