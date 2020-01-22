2020-01-22T13:02:30+03:00
Общество

Сергей Сокол предложил продлить выплаты регионального маткапитала

Сейчас он ограничен датой 31 декабря 2021 года
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Группа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области во главе с председателем Сергеем Соколом внесла проект закона, который предусматривает продление до 2026 года выдачу сертификатов на материнский (семейный) капитал за счет средств регионального бюджета в случае рождения третьего и последующих детей. Сейчас этот период ограничен датой 31 декабря 2021 года.

Как пояснил Сергей Сокол, в январском Послании к Федеральному Собранию президент России заявил, что федеральная программа по выплате материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Областные парламентарии предлагают принять аналогичное решение в отношении региональной выплаты. Ее размер по состоянию на 31 декабря 2019 года составлял 103 тыс. рублей.

Проект внесен 22 января 2020 года. В число парламентариев, подготовивших законопроект, вошли вице-спикеры Кузьма Алдаров, Ольга Носенко, Александр Ведерников, а также депутаты Лариса Егорова, Ольга Безродных, Георгий Любенков, Александр Гаськов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда «Бригады» актер Дмитрий Дюжев приедет на Байкал на рыбалку
Сергей Сокол предложил продлить выплаты регионального маткапитала
Ущерб на 1,6 миллионов рублей: в Байкал сливали сточные воды в 6 поселках Иркутской области
ТПП Восточной Сибири организует бизнес-миссию в Монголию
Партию поддельных пачек сигарет на 1,5 миллиона рублей обнаружили в Иркутске
МТС запустила в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи
Генеральный директор ИНК Марина Седых награждена почетным знаком Общественной палаты
Ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят до конца февраля
Сергей Сокол вручил пострадавшим от наводнения ключи от домов в новом микрорайоне в Черемхово
Сгорели заживо: четыре человека погибли на пожаре в коллекторе в Улан-Удэ
Футбольный блогер Евгений Савин приехал в Иркутск снимать ролик про ФК «Зенит»
Водителя, сбившего 16-летнюю девочку, разыскивают в Усолье-Сибирском
Современная хирургия катаракты в Иркутске
В Тулуне есть угроза подтопления жилых домов
МЧС: ледовый переход Ангасолка-Слюдянка небезопасен
Эмоджимания захватывает Иркутск