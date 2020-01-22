22 Янв. 2020 2020-01-22T14:35:00+03:00

Рыбалка почти на два миллиона: сибиряк отправился за решетку за ловлю хариусов. Фото: Нигина БЕРОЕВА

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Рыбалка для местного жителя из Усть-Кута закончилась тюремным заключением. Хоть он ловил не омуля, а хариуса, уйти от наказания у него не получилось. Летом прошлого года, взяв с собой сеть, он отправился на притоку реки Лена, расставил западню и ждал, пока рыбы станет достаточно. Улов оказался хорошим.

- Мужчина поставил сети в нерестовый период, а это делать категорически запрещено. У него получилось поймать 950 голов, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Браконьер нанес ущерб биологическим ресурсам на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Оплачивать всю сумму мужчина будет из своего кармана. Но наказание рублем не единственное. За незаконную добычу водных ресурсов с причинением особо крупного ущерба суд отправил рыбака за решетку на срок 2 года и 2 месяца с испытательным сроком 7 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU