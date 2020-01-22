2020-01-22T14:35:00+03:00
Происшествия

Рыбалка почти на два миллиона: сибиряк отправился за решетку за ловлю хариусов

Суд приговорил его к 2 годам 2 месяцам лишения свободы
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Рыбалка почти на два миллиона: сибиряк отправился за решетку за ловлю хариусов.Рыбалка почти на два миллиона: сибиряк отправился за решетку за ловлю хариусов.Фото: Нигина БЕРОЕВА
Изменить размер текста:

Рыбалка для местного жителя из Усть-Кута закончилась тюремным заключением. Хоть он ловил не омуля, а хариуса, уйти от наказания у него не получилось. Летом прошлого года, взяв с собой сеть, он отправился на притоку реки Лена, расставил западню и ждал, пока рыбы станет достаточно. Улов оказался хорошим.

- Мужчина поставил сети в нерестовый период, а это делать категорически запрещено. У него получилось поймать 950 голов, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Браконьер нанес ущерб биологическим ресурсам на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Оплачивать всю сумму мужчина будет из своего кармана. Но наказание рублем не единственное. За незаконную добычу водных ресурсов с причинением особо крупного ущерба суд отправил рыбака за решетку на срок 2 года и 2 месяца с испытательным сроком 7 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рыбалка почти на два миллиона: сибиряк отправился за решетку за ловлю хариусов
Звезда «Бригады» актер Дмитрий Дюжев приедет на Байкал на рыбалку
Сергей Сокол предложил продлить выплаты регионального маткапитала
Ущерб на 1,6 миллионов рублей: в Байкал сливали сточные воды в 6 поселках Иркутской области
ТПП Восточной Сибири организует бизнес-миссию в Монголию
Партию поддельных пачек сигарет на 1,5 миллиона рублей обнаружили в Иркутске
МТС запустила в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи
Генеральный директор ИНК Марина Седых награждена почетным знаком Общественной палаты
Ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят до конца февраля
Сергей Сокол вручил пострадавшим от наводнения ключи от домов в новом микрорайоне в Черемхово
Сгорели заживо: четыре человека погибли на пожаре в коллекторе в Улан-Удэ
Футбольный блогер Евгений Савин приехал в Иркутск снимать ролик про ФК «Зенит»
Водителя, сбившего 16-летнюю девочку, разыскивают в Усолье-Сибирском
Современная хирургия катаракты в Иркутске
В Тулуне есть угроза подтопления жилых домов
МЧС: ледовый переход Ангасолка-Слюдянка небезопасен
Эмоджимания захватывает Иркутск