Рыбалка почти на два миллиона: сибиряк отправился за решетку за ловлю хариусов
Рыбалка для местного жителя из Усть-Кута закончилась тюремным заключением. Хоть он ловил не омуля, а хариуса, уйти от наказания у него не получилось. Летом прошлого года, взяв с собой сеть, он отправился на притоку реки Лена, расставил западню и ждал, пока рыбы станет достаточно. Улов оказался хорошим.
- Мужчина поставил сети в нерестовый период, а это делать категорически запрещено. У него получилось поймать 950 голов, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Браконьер нанес ущерб биологическим ресурсам на сумму более 1,7 миллиона рублей.
Оплачивать всю сумму мужчина будет из своего кармана. Но наказание рублем не единственное. За незаконную добычу водных ресурсов с причинением особо крупного ущерба суд отправил рыбака за решетку на срок 2 года и 2 месяца с испытательным сроком 7 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU