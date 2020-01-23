2020-01-23T13:51:14+03:00
Происшествия

Деньги или жизнь: сибиряк напал с ножом на пенсионерку в Иркутской области

Преступнику удалось украсть у женщины 800 рублей
Виктория ГЕРКО
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Деньги или жизнь: сибиряк напал с ножом на пенсионерку в Иркутской области.Деньги или жизнь: сибиряк напал с ножом на пенсионерку в Иркутской области.Фото: Виктория МИНАЕВА
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«Быстро отдавай деньги», - с такими словами преступник напал на 79-летнюю пенсионерку из Ангарска. В руках у мужчины был нож. Он угрожал убить женщину, если та не отдаст ему все ценные вещи. С собой у нее оказался только кошелек. Злоумышленнику удалось похитить 800 рублей. После ограбления он скрылся.

- Неизвестный мужчина напал на пенсионерку неподалеку от профилактория в городе около 5 часов вечера, - сообщает ИА Байкал24. – После происшествия женщина сразу обратилась в полицию.

Грабителю не повезло. Он попал на камеры видеонаблюдения недалеко от места происшествия. Сейчас полиция объявила розыск. На злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Если вы видели что-то подозрительное около профилактория в это время или стали случайным свидетелем ограбления, то просим вас обратиться в органы или позвонить по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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