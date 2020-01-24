Заксобрание и минздрав Иркутской области договорились о совместной работе

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:22:48+03:00

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Проблем в здравоохранении Приангарья достаточно. Так, Наталия Ледяева, которую в декабре 2019 года назначили и.о. министра, сообщила, что больше всего жалоб поступает на то, что люди не могут записать на прием к врачу.

- В связи с этим у нас работает круглосуточная горячая линия, в каждой поликлинике назначен дежурный администратор, - рассказала Наталия Ледяева. - Мы поставили для себя задачу решить этот вопрос до середины февраля.

В частности, этот вопрос и.о министра здравоохранения Иркутской области обсудила с председателем областного парламента Сергеем Соколом. На встрече также были затронуты и другие темы. Например, оборудование в больницах. Наталия Ледяева сказала, что сейчас проходит мониторинг материально-технического оснащения всех медорганизаций.

Спикер, в свою очередь, подчеркнул, что надо в корне менять ситуацию в здравоохранении.

- Проблем, которые требуют скорейшего решения, много, - сказал Сергей Сокол. - Строительство ФАПов, поддержка молодых специалистов, обеспечение доступности и качества медпомощи в целом.

Депутаты с правительством региона, с министерством здравоохранения, продолжат совместную работу. Такие встречи будут постоянными. Кроме того, и.о. министра приглашена на выездное заседание комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания, которое планируется провести 31 января в Хомутово.

ИСТОЧНИК KP.RU