Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске
На днях на дороге Челябинск - Новосибирск в пригороде Омска произошла погоня в духе остросюжетных боевиков. Патрульный автомобиль ГИБДД преследовал фуру, водитель которой пытался скрыться с места аварии. Он наехал на припаркованную машину и уехал, испугавшись ответственности. Большегруз развил большую скорость и совершал такие лихие маневры, что вполне мог послужить причиной еще нескольких ДТП.
- Чтобы остановить фуру, сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по ее колесам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области. - Только после того, как большегрузу прострелили 6 шин, он остановился на 879 километре трассы Челябинск - Новосибирск.
Виновником аварии оказался уроженец Иркутской области, который был за рулем грузовика в состоянии алкогольного опьянения. Ему уже предъявили обвинения сразу по нескольким нарушениям: он оставил место ДТП, был за рулем в нетрезвом виде, не остановился по требованию, а также не соблюдал требования эксплуатации автомобиля. Предварительно ему назначили наказание в виде лишения прав на один год, но служебная проверка еще продолжается.
Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске. Видео: ГУ МВД России по Омской области.Предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU