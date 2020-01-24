24 Янв. 2020 2020-01-24T08:29:35+03:00

Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На днях на дороге Челябинск - Новосибирск в пригороде Омска произошла погоня в духе остросюжетных боевиков. Патрульный автомобиль ГИБДД преследовал фуру, водитель которой пытался скрыться с места аварии. Он наехал на припаркованную машину и уехал, испугавшись ответственности. Большегруз развил большую скорость и совершал такие лихие маневры, что вполне мог послужить причиной еще нескольких ДТП.

- Чтобы остановить фуру, сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по ее колесам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области. - Только после того, как большегрузу прострелили 6 шин, он остановился на 879 километре трассы Челябинск - Новосибирск.

Виновником аварии оказался уроженец Иркутской области, который был за рулем грузовика в состоянии алкогольного опьянения. Ему уже предъявили обвинения сразу по нескольким нарушениям: он оставил место ДТП, был за рулем в нетрезвом виде, не остановился по требованию, а также не соблюдал требования эксплуатации автомобиля. Предварительно ему назначили наказание в виде лишения прав на один год, но служебная проверка еще продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/756557" frameborder="0"></iframe> Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске. Видео: ГУ МВД России по Омской области.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU