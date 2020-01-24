Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:29:25+03:00

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Это, конечно, не золото Колчака и не сейф с драгоценностями с «Титаника», но все же. По-своему любопытную находку поднял со дна Ангары 31-летний сотрудник одного из иркутских дайвинг-клубов, когда, по обыкновению, погружался в реку в районе Иркутного моста.

На глубине около трех метров дайвер увидел металлическую коробку. Не очень большую по размерам. Ящик поблескивал в воде, на нем отражались солнечные блики. Из любопытства, мужчина поднял коробку на поверхность. Каково же было его удивление, когда, открыв ящик, он обнаружил… боеприпасы.

- Свою находку дайвер принес в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Боеприпасы были переданы на экспертизу, которая установила, что содержимым ящика являются боевые патроны автомата Калашникова.

Как ящик с патронами оказался на дне Ангары и сколько он там пролежал – не известно. Ясно лишь одно: дайвер, добровольно сдавший боеприпасы стражам порядка, получит денежное вознаграждение. Как отметили в полиции, в случае добровольной сдачи находящегося на руках арсенала граждане освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Кроме того, за добровольную сдачу оружия государство платит людям деньги – от 1000 до 8000 рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности. По данным ведомства, за последние три года жителям Иркутской области за добровольную выдачу оружия и боеприпасов выплачено более 3,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU