2020-01-24T09:11:58+03:00
Общество

Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области

В регионе много поселков, в которых до сих пор нет цифрового телевидения
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Областной парламент подготовит обращение, которое касается обеспечения населенных пунктов Иркутской области цифровым ТВ. Сегодня почти 3% населения региона не могут смотреть «цифру». В некоторых случаях причина кроется в том, что доступу сигнала мешает сложный рельеф местности, например, частично сигнал не принимается в поселке Еланцы.

Обращение депутаты подготовят совместно с филиалом РТРС «Иркутский ОРТПЦ». Его директор Александр Сгребный рассказал, что в целом большинство жителей обеспечены цифровым телевидением и имеют возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов. Однако есть еще проблемы в отдаленных поселках. И как раз там решить вопрос можно только при содействии федерального финансирования. Затраты на установку оборудования велики.

- В рабочих поездках, а мы бываем и в самых удаленных уголках, люди жалуются, что не знают о событиях в Иркутской области, так как либо не принимают цифровой сигнал, либо им доступны спутниковые каналы без региональных включений, - сказал Сергей Сокол. - Совместными усилиями, работая с федеральным центром, необходимо решать эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых гостеприимных мест отдыха в России
Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января
ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей
Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области
Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами
Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске
Заксобрание и минздрав Иркутской области договорились о совместной работе
ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии
Должник оплатил штраф ГИБДД, чтобы улететь из Иркутска в Узбекистан
Свора собак искусала 7-летнего мальчика в Бурятии: возбуждено уголовное дело
Сила соцсетей: жители Иркутской области узнали преступника по фотографии в Сети
Таксист из Ингушетии продал наркотики в Иркутске
Ущерб 70 млн.руб.: незаконную вырубку леса обнаружили в орехово-промысловой зоне Иркутской области
Убегая, сломал ногу: иркутянин пытался похитить картину у художника в Санкт-Петербурге
Беседки в Листвянке все же снесут по решению суда
Прогноз погоды 24 января в Иркутске: сегодня без осадков
Заставлял мальчика смотреть порно и насиловал: педофила отправили за решетку
В Иркутске ограничат движение автомобилей по улице Баррикад с 23 января
Деньги или жизнь: сибиряк напал с ножом на пенсионерку в Иркутской области
Полиция ищет двух иркутян, которые подожгли магазин на улице Розы Люксембург
«Черного» лесоруба из Осинского района будут судить за попытку дать взятку полицейскому
В два раза превысила свой оклад: бухгалтер из Иркутска похитила 120 тысяч рублей
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги профессионального перевода
Инвалид погиб на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев станет гостем программы "Картина недели" в Иркутске
Сергей Сокол: необходимо создать особые условия для бизнеса в Ольхонском районе
Сотрудники ОМОНа спасли мужчину, который попал в аварию в Иркутске
240 часов общественных работ дали водителю, который ездил пьяным по улицам Иркутска