Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:11:58+03:00

В регионе много поселков, в которых до сих пор нет цифрового телевидения

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Областной парламент подготовит обращение, которое касается обеспечения населенных пунктов Иркутской области цифровым ТВ. Сегодня почти 3% населения региона не могут смотреть «цифру». В некоторых случаях причина кроется в том, что доступу сигнала мешает сложный рельеф местности, например, частично сигнал не принимается в поселке Еланцы.

Обращение депутаты подготовят совместно с филиалом РТРС «Иркутский ОРТПЦ». Его директор Александр Сгребный рассказал, что в целом большинство жителей обеспечены цифровым телевидением и имеют возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов. Однако есть еще проблемы в отдаленных поселках. И как раз там решить вопрос можно только при содействии федерального финансирования. Затраты на установку оборудования велики.

- В рабочих поездках, а мы бываем и в самых удаленных уголках, люди жалуются, что не знают о событиях в Иркутской области, так как либо не принимают цифровой сигнал, либо им доступны спутниковые каналы без региональных включений, - сказал Сергей Сокол. - Совместными усилиями, работая с федеральным центром, необходимо решать эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU