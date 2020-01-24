Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января
Внимание, автомобилисты! Если ваш маршрут часто проходит в районе железнодорожного вокзала, то будьте внимательны! 27 января на участке улицы 4-я Железнодорожная от Шмидта до Звездинской будет перекрыто движение.
- На этом участке необходимо вскрыть участок тепловой сети, чтобы его отремонтировать, - пояснили в пресс-службе ПАО "Иркутскэнерго". - Проезд транспорта на этом отрезке дороги вновь откроют уже в полночь 28 января.
Призываем всех владельцев автомобилей внимательно выбирать маршрут и по возможности избегать перекрытых участков дорог, чтобы случайно не попасть в возможную пробку.
Напомним, что также до 25 января проезд будет запрещен на пересечении улиц Баррикад и Братской в предместье Рабочем. На этом участке дороги проводится ремонт электросетей. А с 14 февраля движение ограничат на переулке Сударева.
ИСТОЧНИК KP.RU