Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:02:35+03:00

Это связано с работами по ремонту тепловых сетей

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Внимание, автомобилисты! Если ваш маршрут часто проходит в районе железнодорожного вокзала, то будьте внимательны! 27 января на участке улицы 4-я Железнодорожная от Шмидта до Звездинской будет перекрыто движение.

- На этом участке необходимо вскрыть участок тепловой сети, чтобы его отремонтировать, - пояснили в пресс-службе ПАО "Иркутскэнерго". - Проезд транспорта на этом отрезке дороги вновь откроют уже в полночь 28 января.

Призываем всех владельцев автомобилей внимательно выбирать маршрут и по возможности избегать перекрытых участков дорог, чтобы случайно не попасть в возможную пробку.

Напомним, что также до 25 января проезд будет запрещен на пересечении улиц Баррикад и Братской в предместье Рабочем. На этом участке дороги проводится ремонт электросетей. А с 14 февраля движение ограничат на переулке Сударева.

ИСТОЧНИК KP.RU