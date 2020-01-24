Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых гостеприимных мест отдыха в России

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:18:10+03:00

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Туристический онлайн-сервис Booking.com составил рейтинг самых гостеприимных мест для отдыха на планете и в России. В список российских туристических населенных пунктов вошли поселки Хужир и Листвянка на Байкале. По мнению составителей рейтинга, в этих поселках хороший сервис для туристов.

Листвянка замыкает пятерку лидеров в ТОП-10 самых гостеприимных мест в России. Еще один байкальский поселок Хужир, расположенный на острове Ольхон, занимает в рейтинге восьмую строчку. Также в первую десятку вошли города Суздаль, Петергоф, Сортавала, Великий Новгород, Плёс, Лахденпохья, Переславль-Залесский и поселок Нижнее Джемете в Краснодарском крае.

Что касается самых гостеприимных мест на планете, то уже второй год подряд лидером этого рейтинга признается городок Гёреме в Каппадокии (Турция). За ним следуют Татранска Ломница (Словакия), Фонгня (Вьетнам), Кобарид (Словения), Кохем (Германия), Дулин (Ирландия), Тайдун (Тайвань), Шена (Италия), Монти-Верди (Бразилия) и озеро Текапо (Новая Зеландия).

Составители рейтинга выделили также самые популярные страны и направления для туризма. Первое место досталось Италии. На второй и третьей строчках – Испания и Франция соответственно. Россия в этом списке занимает девятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU