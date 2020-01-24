2020-01-24T13:41:29+03:00
Общество

Дед и дядя стали примером: Игорь Кобзев грезил о военной службе с 8 класса

Первое эксклюзивное интервью врио губернатора Иркутской области на радио «Комсомольская правда» в Иркутске 91, 5 fm
Яна ЛИСИНА
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Игорь Кобзев на радио "Комсомольская правда" в Иркутске дал первое интервью в СМИ.Игорь Кобзев на радио "Комсомольская правда" в Иркутске дал первое интервью в СМИ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев впервые откровенно рассказал о себе. Интервью он дал в программе «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске 91,5 fm. Новый руководитель региона поделился тем, как стал военным.

- Мой дед прошел всю войну, получил Орден Славы 3 степени, - рассказал Игорь Кобзев. – Я часто проводил с ним каникулы в детстве. А еще перед глазами был пример – мой дядя, полковник. Именно эти люди стали для меня отправной точкой в решении пойти в военное училище. Благодарен и своей школьной учительнице, ветерану войны Надежде Васильевне, она говорила мне, что надо идти именно по этой линии. Поэтому в 8 классе я уже четко понимал, что свяжу жизнь с военной службой. Кстати, в 1995 году, уже в звании капитана и после командировки в Чечню, когда приехал в родной Воронеж, встретился с учительницей и она сказала: «я всегда в тебя верила». Эта фраза прошла через меня….

- Вы получаете военное образование, когда распадается страна, почему?

- Помню третий курс, самый важный, ответственный. Тогда понял, что уже втянулся в военное дело, к тому же попал в отряд, который защищал честь вуза на всероссийском уровне. Поэтому остался.

- Фраза из фильма «Офицеры» для вас содержательна?

- Родину защищать…. Я ее понял после 1995 года (Чеченская кампания). Была жизнь мирная, а потом все поменялось. Когда поехал в Чечню, об этом знал только отец. Маме он сказал уже по факту. Кстати, вернувшись, она меня поругала только за то, что не сказал о поездке.... Когда переходишь ту черту мирной жизни и военной, то патриотизм возрастает. Если не я, то кто? Был момент, когда обменивали пленного офицера, ему было всего 27, а уже весь седой…. вот тогда понял фразу «Родину защищать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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