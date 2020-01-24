2020-01-24T14:54:21+03:00
Общество

Все проблемы региона можно решить, если работать сообща: Игорь Кобзев о стратегическом плане развития региона

Первое эксклюзивное интервью врио губернатора Иркутской области на радио «Комсомольская правда» в Иркутске 91, 5 fm
Анна ПОПОВА
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о стратегическом плане развития региона.Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о стратегическом плане развития региона.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал эксклюзивное интервью в программе "Картина недели" на радио "Комсомольская правда" в Иркутске 91,5 fm. В частности, он поделился своими планами по развитию региона, которые он изложит в своем послании 18 марта. В нем будут отражены не только наказы Президента, но и пути решения проблем, которые существуют конкретно в Иркутской области.

- Это будет комбинация тех задач, которые я собираюсь поставить для себя на этом посту, - отметил Игорь Кобзев. - И первое - это планы на год, а уже на обсуждении послания сможем сформировать стратегию на ближайшие 5 лет.

Игорь Кобзев подчеркнул, что все проблемы региона можно будет решить только, если все будут работать сообща. А каждую задачу нужно тщательно планировать, чтобы удовлетворить нужды всех жителей Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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